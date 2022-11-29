Тарасов вспылил из-за празднования гола «На Спорте» перед скамейкой «РМ»: «На ### ты это делаешь?»

Теги Дмитрий Тарасов 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

Полузащитник «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов остался недоволен поведением игроков «На Спорте» в полуфинальном матче Winline Медиалиги

Свой гол футболисты «НС» отпраздновали около скамейки соперника.

«На ### ты это делаешь?» – закричал Тарасов, пытавшийся выбежать на поле. Его остановил Дмитрий Кортава.

Видео опубликовал телеграм-канал «Некласико».

 

Матч 1/2 финала Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа» проходит на стадионе академии «Краснодара».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.

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