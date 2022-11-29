Сибскана о посещаемости полуфинала Winline Медиалиги: «Шейхи в черных одеяниях заполонили Краснодар»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о посещаемости полуфинального матча Winline Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа».

«Аншлаг на полуфинале МФЛ. Шейхи в черных одеяниях заполонили Краснодар», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех», прикрепив фото.

Матч 1/2 финала Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа» проходит на стадионе академии «Краснодара».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» пройдет 30 ноября. Начало – в 19:00.