Сибскана о посещаемости полуфинала Winline Медиалиги: «Шейхи в черных одеяниях заполонили Краснодар»

Теги болельщики Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига ФК Деньги На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о посещаемости полуфинального матча Winline Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа».

«Аншлаг на полуфинале МФЛ. Шейхи в черных одеяниях заполонили Краснодар», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех», прикрепив фото.

 

Матч 1/2 финала Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа» проходит на стадионе академии «Краснодара».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» пройдет 30 ноября. Начало – в 19:00.

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