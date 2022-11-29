Камиля о потасовке «На Спорте» и «Родины Медиа»: «Пусть этот бессмысленный махач останется где-нибудь в подворотне»

Корреспондент Winline Медиалиги Камиля Харисова прокомментировала потасовку в подтрибунном помещении в полуфинальном матче Winline Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа».

«Я дернула Сашу Текиллу к себе на флеш-интервью. У меня есть помощник, который приводит мне гостей. Я стою на позиции, жду. Это прямой эфир, у нас ограниченное время. Саша Текила идет ко мне, и мы ждем, пока нам дадут команду, когда можно начать.

Мы ждем и ему (Текиле – прим. Sports.ru) кто-то кричит. Он, естественно, тоже на эмоциях убегает от меня. Наверное, видели, что я и мой помощник держим его за руки, нам не удается его сдержать. Там толпа, месиво из подтрибунки стало приближаться в эту зону.

Парни со своей техникой стали отходить, потому что не дай Бог это все разобьется. Просто в какой-то момент, когда все это месиво максимально близко подошло к этой зоне и ко мне, я повысила на всех голос и поставила на место, потому что устраивать бардак в подтрибунке, бессмысленный махач – пусть это останется где-нибудь в подворотне, в подъездах.

Саша Текила дал интервью и сказал, что вообще все началось с подножки на поле. А дальше в подтрибунке была тупая и бессмысленная перепалка, оскорбления. Того назвали дураком, этого дебилом и все стали друг другу отвечать. Я видела, Дима Тарасов с кем-то конфликтовал.

Саша Текила с кем-то конфликтовал, СМИ спрашивали какие-то вопросы и переходили на оскорбления. Началось бессмысленное месиво, а этого быть не должно. Да, есть конфликт, есть ситуация, разобрали ее там на поле и все», – сказала Камиля телеграм-каналу «Некласико».