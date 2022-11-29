Олег Майами о посещаемости полуфинала МФЛ: «Где Текила, там пустые трибуны и говно какое-то происходит»

Нападающий «На Спорте» Олег Майами высказался перед матчем 1/2 финала Winline Медиалиги против «Родины Медиа».

– Сегодня людей мало.

– Ну и что? У нас цель выиграть! У нас цель победить! Мы не отвлекаемся ни на какие моменты. Ни для кого не секрет, что «На Спорте» и «Родина Медиа» – одни из команд, не собирающих болельщиков.

– Ну, «Родина» покупает болельщиков, а вы нет?

– Где Сашка (Текила – прим. Sports.ru), там покупные болельщики, где Сашка, там пустые трибуны, где Сашка, там говно какое-то происходит. Мы светлая сторона, а есть темная сторона. Понимаешь? Мы – спайдермены, они – Веном. Сегодня посмотрим, кто возьмет свое.

– И что ты сделаешь в итоге?

– Во-первых, я расплачусь, потому что мы уже в полуфинале. Если вспомнить наш путь, сколько людей в нас не верило, много всего было и отрицательного, и положительного. Мы сегодня находимся здесь в полуфинале. Вы можете называть это чудом, вы можете говорить, что повезло.

Вы можете говорить что угодно, но мы здесь сегодня. Мы пришли забрать свое. Мы готовы, мы тренировались, готовились и настроились. У нас есть все, наверное, как и у них. Победит сильнейший, победит тот, кто ##### просто с ходу войдет в эту игру.

– В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Сегодня играют в футбол 22 человека, а побеждает?

– «На Спорте», – сказал Майами в интервью телеграм-каналу «СЭ» журналиста Терлецкого.

«На Спорте» и «Родина Медиа» играют в эти минуты на стадионе в Краснодаре (0:0, перерыв).