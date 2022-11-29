У Сослана Гатагова случился конфликт с болельщиком на бровке: «Иди на ###, петушила, иди сядь! Моя работа быть здесь, а ты никто»
У Сослана Гатагова произошел конфликт с болельщиком на игре с «Родиной Медиа».
По ходу игры 1/2 финала Winline Медиалиги оказавшийся на бровке человек сделал замечание главному тренеру «На Спорте» по поводу излишних эмоций.
– Успокойтесь, ##### накалять!» – сказал болельщик Гатагову.
– Ты кто такой?
– Я просто как болельщик говорю – не накаляй!
– Так ты че пришел сюда накалять, болельщик?! Иди на ###, болельщик! Иди бороду покрась свою. Уберите его отсюда! На ###! На ###! На ###!
Слышишь, петушила, иди там сядь. Это моя работа быть здесь, а ты никто здесь, – сказал Гатагов болельщику.
Перепалку опубликовал телеграм-канал Winline Media Football League.
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