У Сослана Гатагова случился конфликт с болельщиком на бровке: «Иди на ###, петушила, иди сядь! Моя работа быть здесь, а ты никто»

Теги происшествия болельщики Сослан Гатагов брань Winline Медиалига На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

У Сослана Гатагова произошел конфликт с болельщиком на игре с «Родиной Медиа».

По ходу игры 1/2 финала Winline Медиалиги оказавшийся на бровке человек сделал замечание главному тренеру «На Спорте» по поводу излишних эмоций.

– Успокойтесь, ##### накалять!» – сказал болельщик Гатагову.

– Ты кто такой?

– Я просто как болельщик говорю – не накаляй!

– Так ты че пришел сюда накалять, болельщик?! Иди на ###, болельщик! Иди бороду покрась свою. Уберите его отсюда! На ###! На ###! На ###!

Слышишь, петушила, иди там сядь. Это моя работа быть здесь, а ты никто здесь, – сказал Гатагов болельщику.

Перепалку опубликовал телеграм-канал Winline Media Football League.

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