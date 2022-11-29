Чистяков о драке «Зенита» и «Спартака»: «Банальная стычка в дерби. Нервозная игра: хотели выиграть и мы, и они»
Дмитрий Чистяков высказался о драке «Зенита» и «Спартака».
«По ходу всего матча были определенные стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка в дерби. Наверное, без нее никак.
Я бежал со скамейки, поэтому не получилось все увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается)», — сказал защитник «Зенита».
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