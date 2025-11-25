«Один из игроков «Десятки» сказал: «##### мы команда конченых #########. И президент у нас невероятный #####». Маврин о словах Шеры про Рябу
Маврин: один из игроков «Десятки» сказал: «##### мы команда конченых #########».
Хавбек «Амкала» Василий Маврин ответил на слова форварда ФК «10» Андрея Шерешкова про полузащитника «Амкала» Артура Рябокобыленко.
«Не знаю о чем, но в чате «Амкала» увидел это сообщение: «Я во время игры, кстати, слышал, что один из игроков «Десятки», не буду говорить кто, сказал: «##### [Вот] мы команда конченых ######### [дураков]. И президент у нас невероятный ##### [дурак]». Ни разу не слышал, чтобы кто-то из «Амкала» так говорил», – заявил хавбек «Амкала».
Ранее Шера сказал, что слышал, как во время мачта WINLINE Суперкубка Медиалиги кто-то из игроков «Амкала» сказал: «Ряба опять не подъехал».
ФК «10» завоевал Суперкубок Медиалиги, обыграв «Амкал» (2:1) в Минске.
