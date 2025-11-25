«Это худшая игра Рябы. Он в нашей белой форме играл, невидимкой был». Шера о хавбеке «Амкала»
Шера: это худшая игра Рябы.
Форвард «Десятки» Андрей Шерешков высказался об игре хавбека «Амкала» Артура Рябокобыленко в WINLINE Суперкубке Медиалиги.
«Он в нашей белой форме играл и был невидимкой. Это худшая игра Рябы из всех, что я видел. В первом тайме он все терял. Мы с ним очень хорошо справлялись. «Он в нашей белой форме играл и был невидимкой. Это худшая игра Рябы из всех, что я видел. В первом тайме он все терял. Мы с ним очень хорошо справлялись.
Ряба слишком волновался. Зря придал матчу такое значение, а теперь в комментах считает свои буллиты. Даже у взрослых и опытных футболистов бывает выгорание», – заявил форвард ФК «10».
ФК «10» завоевал Суперкубок Медиалиги, обыграв «Амкал» (2:1) в Минске.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал ФК «10»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости