Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги

Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в составе сборной Медиалиги.

Представлен расширенный состав сборной WINLINE Медиалиги на игру против команды ФНЛ.

Вратари: Евгений Помазан (ФК «10»), Иван Зириков («БроукБойз»);

Защитники: Сэмио (2Drots), Давыд («БроукБойз»), Аляс Асландзия («Апсны »), Руслан Имаев («Амкал»), Константин Морозов (без клуба), Иван Спичка, Артем Талабко (оба – Lit Energy ).

Полузащитники: Максим Данилин , Скоропуп, Гайнулла (все – ФК «10»), Василий Маврин , Ряба (оба – «Амкал»), Андрей Лях (Lotus Music ), Фрол (2Drots), Шахри (без клуба);

Нападающие: Мэджик («БроукБойз »), Леон Сабуа, Еж (оба – «Амкал »).

Шоу-матч состоится 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Он пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.