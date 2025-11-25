Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
Представлен расширенный состав сборной WINLINE Медиалиги на игру против команды ФНЛ.
Вратари: Евгений Помазан (ФК «10»), Иван Зириков («БроукБойз»);
Защитники: Сэмио (2Drots), Давыд («БроукБойз»), Аляс Асландзия («Апсны»), Руслан Имаев («Амкал»), Константин Морозов (без клуба), Иван Спичка, Артем Талабко (оба – Lit Energy).
Полузащитники: Максим Данилин, Скоропуп, Гайнулла (все – ФК «10»), Василий Маврин, Ряба (оба – «Амкал»), Андрей Лях (Lotus Music), Фрол (2Drots), Шахри (без клуба);
Нападающие: Мэджик («БроукБойз»), Леон Сабуа, Еж (оба – «Амкал»).
Шоу-матч состоится 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Он пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
