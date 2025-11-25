0

Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги

Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в составе сборной Медиалиги.

Представлен расширенный состав сборной WINLINE Медиалиги на игру против команды ФНЛ.

Вратари: Евгений Помазан (ФК «10»), Иван Зириков («БроукБойз»);

Защитники: Сэмио (2Drots), Давыд («БроукБойз»), Аляс Асландзия («Апсны»), Руслан Имаев («Амкал»), Константин Морозов (без клуба), Иван Спичка, Артем Талабко (оба – Lit Energy).

Полузащитники: Максим Данилин, Скоропуп, Гайнулла (все – ФК «10»), Василий Маврин, Ряба (оба – «Амкал»), Андрей Лях (Lotus Music), Фрол (2Drots), Шахри (без клуба);

Нападающие: Мэджик («БроукБойз»), Леон Сабуа, Еж (оба – «Амкал»).

Шоу-матч состоится 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Он пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
logoWinline Медиалига
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoИван Зириков
logoАпсны
logoLit Energy
logoМаксим Данилин 2001
logoВасилий Маврин
logoLotus Music
logoШахриер Жабборов
logoАмкал
logoБроукБойз
logo«Имай» Руслан Имаев
logoДанила Ежков
logoЛеон Сабуа
logoПервая лига
logo«Мэджик» Максим Майрович
Сборная Медиалиги
logoИлья Давыдов
logoКонстантин Морозов
logo2Drots
logo«Тала» Артем Талабко
logoИван Спичка
logo«Пама» Евгений Помазан
logoФК 10
logo«Фрол» Максим Фролов
logoАндрей Лях
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка» отпустят игроков в сборную Медиалиги на матч с ФНЛ
23 ноября, 14:45
«Десятка» – лучшая команда года, «Броуки» – вторые, «Амкал» и «СиндЕкат» делят 3-4 места». Егоров о лучших медиакомандах 2025-го
4 ноября, 13:35
Главные новости
Назар: «Обидно, что меня нет в номинациях. Но у меня позиция «раба на поле» – работаешь, а это никто не замечает»
вчера, 19:03
Егоров о Рахимове: «В его мире, Алишер – это избранный, которого весь 2024 год должны были отвезти в РПЛ, а в 2025-м он должен был играть в «Реале». Но реальность иная»
вчера, 17:28
Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots. Угарали над желанием 2D попасть в РПЛ, а сейчас говорят, что выиграют Кубок России»
вчера, 14:53
Дмитрий Кузнецов: «Нужно искать окна во время сезона и собирать сборную Медиалиги»
вчера, 13:29
Дмитрий Егоров: «Спартаку», безусловно, нужно оставлять Романова»
вчера, 11:36
Федор Смолов: «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство»
вчера, 10:17
Лактионов и Панов не жмут друг другу руки: «Если с Аверьяновым и другими тренерами мы жмем, то почему так с Виталием Николаевичем, не знаю»
вчера, 08:55
Максим Швагирев: «Не в обиду Ивахнову, но мне не нравится, когда в «Амкал» приходят на один матч или поддержать форму»
26 ноября, 19:07
Яковлев о весогонке при Карпине в «Спартаке»: «Бразильцы выплачивали по 15-20 тысяч долларов за лишние кг. А у меня зарплата была 3 тысячи»
26 ноября, 18:21Видео
Маврин перенес отпуск из-за матча сборной Медиалиги: «Жена была против игры, хотела, чтобы мы поехали. Прогнул, получается»
26 ноября, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
вчера, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25