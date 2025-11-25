Шера: «Кто-то из игроков «Амкала» сказал: «Ряба опять не подъехал». Ни разу не слышал, чтобы про Клена так говорили»
Шера: кто-то из игроков «Амкала» сказал: «Ряба опять не подъехал».
Форвард «Десятки» Андрей Шерешков рассказал о случае, который произошел во время матча WINLINE Суперкубка Медиалиги.
«Где был Ряба во время матча? Я не буду называть фамилию, но под конец первого тайма, когда Ряба в шестой раз подряд потерял мяч, один из ваших игроков сказал: «Опять он, ##### [блин], не подъехал».
Тот, кто это сказал, тоже не подъехал. Но я ни разу не слышал, чтобы про Клена так сказали», – заявил форвард ФК «10».
ФК «10» завоевал Суперкубок Медиалиги, обыграв «Амкал» (2:1) в Минске.
