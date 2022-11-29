Гендиректор «Спартака» о матче в Петербурге: «С «Зенитом» можно играть и обыгрывать. Мы это показали»

Гендиректор оценил матч с (0:0, 2:4 пен.) в Фонбет Кубке России.

— Есть шанс в первой стадии Кубка попасть на ЦСКА.

— Не думаю, что мы должны бояться каких-то соперников. Мы должны играть свою игру, и все.

— Когда будет второй раунд?

— А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

— Есть первое место, но сегодня проиграли. Сильно ли это повлияло на эмоциональный окрас в Кубке?

— У нас была цель сейчас — первое место в группе. Мы ее достигли. Какие окрасы? Никаких окрасов.

— Но в таком матче проиграть...

— Ничего страшного. Мы видели, что с «Зенитом» можно играть и обыгрывать.

— Можно бить в прямом смысле слова и получать в ответ.

— Конечно. У «Зенита» хорошая, сильная команда, но играть с ними можно. Сегодня мы это показали.

— Можно ли сказать, что перчатка брошена?

— Не надо провоцировать, – сказал .