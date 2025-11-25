  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Федор Смолов: «Денисов – не игрок уровня «Спартака». Единица – его базовая оценка, но за дерби с ЦСКА ставлю 1,4, так как в обороне исправился»
Видео
132

Федор Смолов: «Денисов – не игрок уровня «Спартака». Единица – его базовая оценка, но за дерби с ЦСКА ставлю 1,4, так как в обороне исправился»

Футболисты «БроукБойз» Федор Смолов и Павел Яковлев обсудили игру защитника «Спартака» Даниила Денисова в дерби с ЦСКА (1:0).

Павел Яковлев: Я знаю, что Федя скептически относится к Даниилу Денисову, но он провел хорошее дерби против ЦСКА, был одним из лучших. По крайней мере по желанию, самоотдаче.

Федор Смолов: Честно скажу, я в очередной раз пристально наблюдал за ним. У него был один прострел по делу в первом тайме.

Яковлев: В атаке беда, согласен.

Смолов: Беда всегда, когда мяч к нему прилетает. У меня вопрос к Геничу и Шнякину, которые обсуждали, что Денисов претендует на звание игрока матча. Я не понимаю, за что его им признали. Один прострел…

Во-первых, он наконец принял мяч! Все передачи в эпизодах, где ему не мешают, он отдает Зобнину в зону, где сразу перехват. В первом тайме был момент, когда он принял мяч на 4 метра – сразу потеря.

А то, что его не обыграл Глебов, это ситуативно. Когда твоя команда располагается в позиционном нападении, не так сложно играть защитнику, ведь соперник обороняется и идет в атаку не на своей лучшей скорости. Что он сделал выдающегося в эпизоде с Глебовым? Сыграл так, как должен сыграть крайний защитник.

Яковлев: Он закрыл его сильные стороны.

Смолов: Закрыл, потому что ЦСКА не понимал, как действовать в атаке. Это был его единственный нормальный матч в обороне.

Яковлев: А у него ведь был момент, чтобы забить даже…

Смолов: Он мог забить, конечно, если бы не был Даниилом Денисовым. Он уже провел больше 130 матчей за «Спартак». Вы удивляетесь, что «Спартак» девятый?

Яковлев: Я Денисову за этот матч ставлю оценку 9 из 10.

Смолов: Серьезно? Он ни разу своему не отдал! Я ставлю 1,4 (смеется). Базовая оценка Даниила Денисова. Обычно он на единицу играет, сейчас 1,4, так как в обороне исправился.

Даня, я желаю тебе здоровья, чтобы не было травм. Я вижу, что ты нормальный парень, просто ты не игрок уровня «Спартака». Кстати, после того, как завирусилась моя критика в адрес Денисова, мне Влад Радимов написал: «Красавец, все по делу сказал».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе
logoФедор Смолов
logoБроукБойз
logoДаниил Денисов
logoВладислав Радимов
logoWinline Медиалига
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Глебов
logoСпартак
logoПавел Яковлев
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Назар: «Обидно, что меня нет в номинациях. Но у меня позиция «раба на поле» – работаешь, а это никто не замечает»
вчера, 19:03
Егоров о Рахимове: «В его мире, Алишер – это избранный, которого весь 2024 год должны были отвезти в РПЛ, а в 2025-м он должен был играть в «Реале». Но реальность иная»
вчера, 17:28
Герман Эль Класико: «Десятка» стала похожа на 2Drots. Угарали над желанием 2D попасть в РПЛ, а сейчас говорят, что выиграют Кубок России»
вчера, 14:53
Дмитрий Кузнецов: «Нужно искать окна во время сезона и собирать сборную Медиалиги»
вчера, 13:29
Дмитрий Егоров: «Спартаку», безусловно, нужно оставлять Романова»
вчера, 11:36
Федор Смолов: «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство»
вчера, 10:17
Лактионов и Панов не жмут друг другу руки: «Если с Аверьяновым и другими тренерами мы жмем, то почему так с Виталием Николаевичем, не знаю»
вчера, 08:55
Максим Швагирев: «Не в обиду Ивахнову, но мне не нравится, когда в «Амкал» приходят на один матч или поддержать форму»
26 ноября, 19:07
Яковлев о весогонке при Карпине в «Спартаке»: «Бразильцы выплачивали по 15-20 тысяч долларов за лишние кг. А у меня зарплата была 3 тысячи»
26 ноября, 18:21Видео
Маврин перенес отпуск из-за матча сборной Медиалиги: «Жена была против игры, хотела, чтобы мы поехали. Прогнул, получается»
26 ноября, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
вчера, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25