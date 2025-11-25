Федор Смолов: «Денисов – не игрок уровня «Спартака». Единица – его базовая оценка, но за дерби с ЦСКА ставлю 1,4, так как в обороне исправился»

Футболисты «БроукБойз » Федор Смолов и Павел Яковлев обсудили игру защитника «Спартака» Даниила Денисова в дерби с ЦСКА (1:0).

Павел Яковлев: Я знаю, что Федя скептически относится к Даниилу Денисову , но он провел хорошее дерби против ЦСКА, был одним из лучших. По крайней мере по желанию, самоотдаче.

Федор Смолов: Честно скажу, я в очередной раз пристально наблюдал за ним. У него был один прострел по делу в первом тайме.

Яковлев: В атаке беда, согласен.

Смолов: Беда всегда, когда мяч к нему прилетает. У меня вопрос к Геничу и Шнякину, которые обсуждали, что Денисов претендует на звание игрока матча. Я не понимаю, за что его им признали. Один прострел…

Во-первых, он наконец принял мяч! Все передачи в эпизодах, где ему не мешают, он отдает Зобнину в зону, где сразу перехват. В первом тайме был момент, когда он принял мяч на 4 метра – сразу потеря.

А то, что его не обыграл Глебов , это ситуативно. Когда твоя команда располагается в позиционном нападении, не так сложно играть защитнику, ведь соперник обороняется и идет в атаку не на своей лучшей скорости. Что он сделал выдающегося в эпизоде с Глебовым? Сыграл так, как должен сыграть крайний защитник.

Яковлев: Он закрыл его сильные стороны.

Смолов: Закрыл, потому что ЦСКА не понимал, как действовать в атаке. Это был его единственный нормальный матч в обороне.

Яковлев: А у него ведь был момент, чтобы забить даже…

Смолов: Он мог забить, конечно, если бы не был Даниилом Денисовым. Он уже провел больше 130 матчей за «Спартак». Вы удивляетесь, что «Спартак» девятый?

Яковлев: Я Денисову за этот матч ставлю оценку 9 из 10.

Смолов: Серьезно? Он ни разу своему не отдал! Я ставлю 1,4 (смеется). Базовая оценка Даниила Денисова. Обычно он на единицу играет, сейчас 1,4, так как в обороне исправился.

Даня, я желаю тебе здоровья, чтобы не было травм. Я вижу, что ты нормальный парень, просто ты не игрок уровня «Спартака». Кстати, после того, как завирусилась моя критика в адрес Денисова, мне Влад Радимов написал: «Красавец, все по делу сказал».