Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»
Скоропуп предъявил претензии игрокам «Амкала» по поводу грубой игры.
Полузащитник ФК «10» Скоропуп предъявил претензии игрокам «Амкала» по поводу грубой игры.
«Десятка» победила «Амкал» в Минске (2:1) и завоевала WINLINE Суперкубок Медиалиги.
«Я играю мерзко? Ногу не убираю? Конечно, это футбол!
У «Амкала» есть неприятная особенность, когда я играю против них. Длинная передача, мяч в 5 метрах от меня, а Маричев подбегает – и локтем в ребра. И Имай так же.
Хотя я вообще без мяча, не участвую в игровом эпизоде, но Мара бьет меня локтем в ребра», – сказал Скоропуп.
У «Десятки» Мусагалиева второй трофей за месяц! Впереди – матч с участником ЛЧ
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
