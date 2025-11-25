  • Спортс
Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»

Скоропуп предъявил претензии игрокам «Амкала» по поводу грубой игры.

Полузащитник ФК «10» Скоропуп предъявил претензии игрокам «Амкала» по поводу грубой игры.

«Десятка» победила «Амкал» в Минске (2:1) и завоевала WINLINE Суперкубок Медиалиги.

«Я играю мерзко? Ногу не убираю? Конечно, это футбол! 

У «Амкала» есть неприятная особенность, когда я играю против них. Длинная передача, мяч в 5 метрах от меня, а Маричев подбегает – и локтем в ребра. И Имай так же.

Хотя я вообще без мяча, не участвую в игровом эпизоде, но Мара бьет меня локтем в ребра», – сказал Скоропуп.

У «Десятки» Мусагалиева второй трофей за месяц! Впереди – матч с участником ЛЧ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
