Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»

Полузащитник ФК «10» Скоропуп предъявил претензии игрокам «Амкала » по поводу грубой игры.

«Десятка» победила «Амкал» в Минске (2:1) и завоевала WINLINE Суперкубок Медиалиги .

«Я играю мерзко? Ногу не убираю? Конечно, это футбол!

У «Амкала» есть неприятная особенность, когда я играю против них. Длинная передача, мяч в 5 метрах от меня, а Маричев подбегает – и локтем в ребра. И Имай так же.

Хотя я вообще без мяча, не участвую в игровом эпизоде, но Мара бьет меня локтем в ребра», – сказал Скоропуп.

