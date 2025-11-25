  • Спортс
Павел Яковлев: «Бывало, Станкович не приезжал на тренировки «Спартака», их проводил помощник. Хорошо он относился только к одному игроку – Барко»

Павел Яковлев: Бывало, Станкович не приезжал на тренировки «Спартака».

Капитан «БроукБойз», бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о проблемах Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

Сербский специалист был отправлен в отставку 11 ноября.

«Есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив в «Спартаке», он постепенно от него отдалялся.

В первом сезоне все было хорошо, он взял всех под свое крыло, всех защищал, просил журналистов не трогать футболистов.

Потом начался период, когда не было результатов, Станкович стал отдаляться и, если раскрывать тайны, относился хорошо только к одному игроку – Барко.

Все остальное вообще никак не воспринималось. Бывало даже, что он не приезжал на тренировки, их проводил помощник. Подобное невозможно в таком клубе, как «Спартак», да и просто неправильно», – сказал Яковлев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе
