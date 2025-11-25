Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
Тренер московского «Динамо-2» Павел Алпатов возглавит сборную ФНЛ.
Сборная Медиалиги сыграет с командой ФНЛ 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.
Алпатов возглавляет «Динамо-2», выступающее во Второй лиге А.
Шоу-матч пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.
Ранее стало известно, что бывший форвард ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко, а также экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Денис Терентьев сыграют за сборную ФНЛ.
