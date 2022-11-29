Шалимов о драке «Зенита» и «Спартака»: «Родригао начал конфликт. Будь там реальный боец, ему бы сразу оторвали голову»

высказался о драке «Зенита» и «Спартаке».

«Что касается драки — мы просто не видим потасовки, которые случаются в Аргентине или в Африке. Так бы уже давно расслабились.

Игроки «Зенита» бесились, что заняли третье место в группе. Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил.

Изначально зацепились Промес с Барриосом — и тут прибегает Родригао. Причем очень жестко провоцирует. Будь там какой-то реальный боец, то ему бы сразу оторвали голову», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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