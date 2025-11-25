Федор Смолов: «Я отказался от 9 млн евро в год в Китае. Мамаев сказал: «Ты че, ########? Уезжай #####!» А я: «Не, у меня «Дортмунд» есть»
Форвард «БроукБойз» Федор Смолов отреагировал на слухи о крупном денежном предложении полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову из Саудовской Аравии.
Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что хавбек отказался от зарплаты 120 млн долларов в год в одном из саудовских клубов.
Позже другой представитель футболиста Владимир Кузьмичев отметил, что Шпинев оговорился, а речь шла о 10 млн в год.
Федор Смолов: Зарплата 10 миллионов евро в год в Саудовской Аравии – это возможно.
Дмитрий Егоров: Я считаю, что от этого вообще нельзя отказываться.
Смолов: Я отказывался от девяти миллионов в Китае. Хотя Мамаев мне уже вещи собирал. Он когда узнал, сказал мне: «Ты че, ########? Пошел вещи собирать, уезжай #####!»
Я ему: «Да не, у меня «Дортмунд» есть, мы в переговорах. Он: «Какой ##### «Дортмунд», тебе девять млн дают!» Я: «Девять млн у меня и так будут, а в «Боруссию» из Китая я уже не перейду. В итоге куда я перешел? В «БроукБойз» (смеется).