Федор Смолов: «Я отказался от 9 млн евро в год в Китае. Мамаев сказал: «Ты че, ########? Уезжай #####!» А я: «Не, у меня «Дортмунд» есть»

Федор Смолов: Я отказался от 9 млн евро в год в Китае.

Форвард «БроукБойз» Федор Смолов отреагировал на слухи о крупном денежном предложении полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову из Саудовской Аравии.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил , что хавбек отказался от зарплаты 120 млн долларов в год в одном из саудовских клубов.

Позже другой представитель футболиста Владимир Кузьмичев отметил , что Шпинев оговорился, а речь шла о 10 млн в год.

Федор Смолов: Зарплата 10 миллионов евро в год в Саудовской Аравии – это возможно.

Дмитрий Егоров: Я считаю, что от этого вообще нельзя отказываться.

Смолов: Я отказывался от девяти миллионов в Китае. Хотя Мамаев мне уже вещи собирал. Он когда узнал, сказал мне: «Ты че, ########? Пошел вещи собирать, уезжай #####!»

Я ему: «Да не, у меня «Дортмунд » есть, мы в переговорах. Он: «Какой ##### «Дортмунд», тебе девять млн дают!» Я: «Девять млн у меня и так будут, а в «Боруссию» из Китая я уже не перейду. В итоге куда я перешел? В «БроукБойз » (смеется).