«Звание лучшего вратаря заберет Сычев». Будаков о премии лучшего голкипера Winline Медиалиги

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков назвал главного претендента на звание лучшего вратаря года в медиафутболе.

«Кто самый главный конкурент? Это даже не конкурент, наверное, я прямо уверен, что выиграет Сычев. Я думаю, что выиграет тот, у кого больше фанатское движение, у кого больше подписчиков.

А что касаемо именно вратарского скилла – здесь все понятно, у кого два MVP, у кого затащен вратарский челлендж. Понятно, что выберут Сычева, но все прекрасно знают, кто на данный момент самый сильный вратарь. Здесь даже можно не комментировать, и так все понятно», – заявил Будаков телеграм-каналу Radio Media.

На приз, помимо голкипера «Бей Беги», также претендуют Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Маменко («Амкал»).