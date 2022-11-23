Будаков о призе лучшему голкиперу года: «Зачем голосовать, если только у одного вратаря два MVP и выигранный челендж?»
Александр Будаков считает, что в голосовании на награду лучшему вратарю года нет необходимости.
Сегодня Николай Осипов опубликовал шорт-лист из пяти номинантов на награду.
На приз, помимо голкипера «Бей Беги», также претендуют Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Маменко («Амкал»).
Будаков отреагировал на список номинантов, написав комментарий к посту в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.
«А зачем голосовать, когда только у одного вратаря два MVP и выигранный вратарский челендж?!?!)» – написал Будаков.
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