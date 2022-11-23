Будаков, Сычев и Маменко – в числе номинантов на приз вратарю года Media Football Awards
Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по этом года.
Николай Осипов представил пятерку претендентов на приз лучшему вратарю года.
В шорт-лист вошли: Александр Будаков («Бей Беги»), Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots), Александр Маменко («Амкал»).
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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