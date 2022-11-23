Будаков, Сычев и Маменко – в числе номинантов на приз вратарю года Media Football Awards

Теги рейтинги Александр Будаков Максим Швагирев Иван Зириков Медиалига БроукБойз Родина Медиа Бей Беги Дмитрий Сычев Николай Осипов Александр Маменко Медиафутбол

Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по этом года.

Николай Осипов представил пятерку претендентов на приз лучшему вратарю года.

В шорт-лист вошли: Александр Будаков («Бей Беги»), Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots), Александр Маменко («Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании

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