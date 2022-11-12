Будаков об игре Райзена в воротах: «Я ему дарил налокотники, но он их не надел. С ними бы точно не пропустил»

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков прокомментировал перфоманс Райзена в матче 9-го тура Winline Медиалиги против (4:3).

Президент дебютировал в МФЛ: вышел на замену и отыграл на воротах чуть меньше минуты в концовке. За это время он привез пенальти и пропустил два гола.

– Как отреагировал, когда узнал, что Райзен вышел в воротах в МФЛ?

– Поставили – отлично. Наконец-то человек, который заслужил играть в воротах в «Броуках», выскочил [на поле]. Отыграл уверенно, немножко не повезло. Пропустил два, один – с пенальти, просто не угадал, бывает. С углового тоже, но там виноваты защитники и полузащитники, которые допустили заработать угловой.

В целом, считаю, что отыграл уверенно. Единственная самая большая ошибка, прямо огромная – я ему подарил налокотники, в которых у него ##### точно пошло бы, он бы ничего не пропустил. Судя по всему, он забыл их надеть. Я видел повторы, если бы надел, то железно бы все поймал. А так, в целом, молодец. Команда выиграла, значит, все правильно делал.

– Кто лучший вратарь лиги?

– По-моему, и так все понятно. Ни у одного вратаря MVP нет в этом сезоне, а у меня целых два, плюс вратарский челлендж максимально был затащен. Ну, как бы все понятно. Я думаю, решение, кто лучший вратарь 2-го сезона, не должно вызывать вопросов, все понятно.

Если не выберут, значит, это просто люди, которые не разбираются в футболе. А те, кто разбираются, все видели. Они видели, как я выиграл челлендж, и собственно, в футболе две таблички MVP подарили. Так что все по делу, – сказал Будаков корреспонденту .ru Илье Ковалеву.

Райзен дебютировал в Медиалиге: вышел на ворота, пропустил 2 гола и привез пенальти за 51 секунду