Шамиль Курбанов о возможном переходе в «Броуки»: «Мне нравится Соснин: его скромность и спокойствие в работе!»

Тренер Reality Шамиль Курбанов прокомментировал возможный переход в «БроукБойз».

«Я только после тренировки увидел сообщение от Райзена, но еще ничего ему не ответил, а потом увидел видео. Сложно, на самом деле, сейчас что-то говорить!

Для меня сезон сложился неудачно и сейчас хочется немного отдохнуть, и со свежей головой принимать такие решения.

Мне нравится Сос (Антон Соснин – главный тренер «Броуков» – прим. Sports.ru), мне импонирует его скромность и спокойствие в работе! Там много знакомых мне людей! Но вижу себя я там или нет, мне сложно сказать!» – сказал Курбанов телеграм-каналу «Некласико».

Босс «Броуков» Райзен в ролике на командном ютуб-канале сказал, что хотел бы видеть Шамиля в тренерском штабе «БроукБойз».