Райзен о Шамиле Курбанове: «Один из самых приятных людей в медиафутболе. Без замыканий на бровке, но на поле все немного иначе»

Босс «БроукБойз» Райзен рассказал, почему хотел бы видеть в команде тренера Reality Шамиля Курбанова.

«Шамиль, на мой взгляд, лучший кандидат для нашей команды. Насколько я знаю, в Reality он был до конца сезона МФЛ. Могу ошибаться, но вроде сейчас никого не тренирует, только играет.

Есть, конечно, теоретическая возможность возвращения Basement в МФЛ, и тогда, понятное дело, он будет тренировать их, но могут и не вернуться. Здесь уже более конкретно будем разговаривать.

Сейчас у всех, кто вылетел, небольшой отпуск. Принимать решения вдолгую слишком рано, поэтому Шама не дал четкого ответа, попросил подождать.

А что касается личных качеств, он для меня один из самых приятных людей в медиафутболе: очень порядочный и понимающий структуру всего. Хоть и выглядит как замок, тем не менее супер спокойный и адекватный, без замыканий на бровке. На поле все немного иначе», – написал Райзен в своем телеграм-канале risenHAHA шport.