Комис покидает «БроукБойз». Об этом сообщил Егоров

Полузащитник «БроукБойз» Виталий Комисов покидает команду.

Об этом сообщил босс «Броуков» Дмитрий Егоров в ролике на командном ютуб-канале.

Сам игрок прокомментировал свой уход из команды.

«Хочется сказать большое спасибо всей команде и руководству за приглашение и теплый прием, за созданные условия для побед.

Отдельное спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами на каждой игре и в любую погоду. И тем, кто просто топил за нас. Вы – лучшие», – написал Комис в своем телеграм-канале Mr. Komis.