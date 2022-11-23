Комис покидает «БроукБойз». Об этом сообщил Егоров

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Полузащитник «БроукБойз» Виталий Комисов покидает команду. 

Об этом сообщил босс «Броуков» Дмитрий Егоров в ролике на командном ютуб-канале.

Сам игрок прокомментировал свой уход из команды. 

«Хочется сказать большое спасибо всей команде и руководству за приглашение и теплый прием, за созданные условия для побед.

Отдельное спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами на каждой игре и в любую погоду. И тем, кто просто топил за нас. Вы – лучшие», – написал Комис в своем телеграм-канале Mr. Komis.

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