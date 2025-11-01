Егоров о межсезонье МФЛ: «Сохранять штаб и тренироваться всю зиму или распускать команды, как Lotus Music?»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о длительном межсезонье в медиафутболе.
«Как-то мы с вами упустили, но следующий турнир по большому футболу под эгидой МФЛ – минимум в середине марта, да и то далеко не все туда попадут.
Абу-Даби не будет. Из Казахстана никто и никому не звонил и не пишет. Активности в достаточном количестве будут в Москве, но в другом формате.
Клубы в общей массе в следующий раз сыграют 11 на 11 в МФЛ-7 ближе к маю. И это будет длинный, гладкий сезон на стадионе лиги с единым покрытием и единой локацией.
Даже интересно, как в условиях рынка будет вестись работа с игроками и тренерами. Сохранять штаб и все равно тренироваться всю зиму, потому что все занятия важны? Или распускать команды, как «Лотус»? Интересный вопрос», – написал президент «БроукБойз».