Егоров о межсезонье МФЛ: «Сохранять штаб и тренироваться всю зиму или распускать команды, как Lotus Music?»

Дмитрий Егоров: сохранять штаб или распускать команду в межсезонье.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о длительном межсезонье в медиафутболе.

«Как-то мы с вами упустили, но следующий турнир по большому футболу под эгидой МФЛ – минимум в середине марта, да и то далеко не все туда попадут.

Абу-Даби не будет. Из Казахстана никто и никому не звонил и не пишет. Активности в достаточном количестве будут в Москве, но в другом формате.

Клубы в общей массе в следующий раз сыграют 11 на 11 в МФЛ-7 ближе к маю. И это будет длинный, гладкий сезон на стадионе лиги с единым покрытием и единой локацией.

Даже интересно, как в условиях рынка будет вестись работа с игроками и тренерами. Сохранять штаб и все равно тренироваться всю зиму, потому что все занятия важны? Или распускать команды, как «Лотус »? Интересный вопрос», – написал президент «БроукБойз ».