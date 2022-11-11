Дмитрий Егоров: «Цель – сделать интересный проект, который выйдет за пределы Медиалиги»

Дмитрий Егоров назвал цели .

«У нас могут быть разные цели с Райзеном, потому что если посмотреть его телегу, можно понять, что у него всю жизнь вот этот Moneyway. Как он говорит, я просто делаю реакции, для меня это Moneyway, для меня это ничего не значит.

Я не могу в данной ситуации отвечать за Райзена как за совладельца клуба, у него могут быть какие-то свои цели.

У меня цель – сделать интересный проект, который в какой-то момент выйдет за пределы Медиалиги и, возможно, даже за пределы футбола», – сказал президент «Броуков».