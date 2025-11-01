Зуев о ФК «10»: «Основной стадион Краснодара собрал именно «Краснодар», а «Десятка» там мимо проезжала»

Александр Зуев: греть матч боимся, проще флексить после побед.

Президент «Титана » Александр Зуев раскритиковал ФК «10» за продвижение финала WINLINE Кубка Лиги.

«Лига – красавцы! Понимая, что ФК 10 «не может», решили спасти эту вечеринку, пригласив хорошего международного артиста. Респект.

А вот в ФК «10» столько напыщенности, пафоса и апломба… а потом вроде как и греть матч боимся, проще флексить после побед.

Да и иллюзия лучшей трибуны и «зачем нашим болельщикам Китай, они заслужили посмотреть вживую» разбилась о тяжело заполняемую «айфон-арену».

P.S. Теперь мы все знаем, что основной стадион Краснодара собрал именно «Краснодар», а «Десятка» там мимо проезжала», – написал президент «Титана».

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат » из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.