«Все замылилось, мы немножко отошли от концепции в сторону результата». Егоров об изменении «БруокБойз»

Дмитрий Егоров прокомментировал изменения «БроукБойз».

– Много комментариев, что – уже не броуки. Уже, знаешь, не поломанные. Вы уже сытые, вас боятся, нет недооценки.

– С одной стороны – да. Я понимаю, что мне интересно было в тот момент, когда был вратарь безбашенный Миша Фантомас, когда еще был новичком Дава, когда еще был интерес, как там Саня Андреев в этом медийном футболе будет двигаться дальше, как Толя вратарь, как Эрикьяно. И, конечно, я хочу, чтобы мы делали ставку именно на броуков.

И тот фактор, что произошел период усталости, когда немножко все замылилось, мы немножко отошли от этой концепции в сторону результата.

– А вы давно от нее отошли?

– Мы отошли как-то не специально, но сейчас Райзен давал комментарий, ему прям хотелось побеждать. Мне, в принципе, тоже хотелось побеждать, но я еще с самого начала турнира постоянно писал в чат, из-за чего мы поссорились с прежним спортивным директором, что Эрикьяно будет играть, Давыдов не уйдет из состава и т.д.

Получается, что так. Где-то я упустил эту ситуацию, поэтому нужно переформатирование точно после этого сезона. Ну на мой взгляд.

– После МФЛ-2?

– Да, это вполне логичные вещи, – сказал руководитель «Броуков».