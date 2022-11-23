Форзарезор об участии «Амкала» в 3-м сезоне Медиалиги: «Мы будем вынуждены играть из-за желания аудитории»

Полузащитник «Амкала» Форзарезор прокомментировал возможное участие команды в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Я не знаю, будет ли «Амкал» участвовать в 3-м сезоне МФЛ. Я могу от себя сказать. У меня есть ощущение, насколько многим в «Амкале» не нравится эта МФЛ ######, но #####, мне кажется, все равно в 3-м сезоне «Амкал» будет вынужден играть.

Я в этом практически уверен, потому что, грубо говоря, это 1-я половина года, апрель, какие-то такие даты, все миллион раз может поменяться, но, мне кажется, что за эти полгода различных выездов аудитория такая: «Все, мы насмотрелись, давайте #########!»

Знаешь, они уже, к сожалению, захотят немножко эту обстановочку сменить для себя, в первую очередь. «Амкал», как команда, будет заложником желания аудитории. Это лично мое мнение», – сказал Форза на ютуб-канале Wonderful_liar.