Бабин об участии «Амкала» в 3-м сезоне Медиалиги: «По ощущениям, они будут играть»
Экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин оценил вероятность участия команды в 3-м сезоне Winline Медиалиги.
«Это вопрос к Герману, я не знаю. Ощущение, что, конечно, чуть-чуть заигрывают они с МФЛ.
Наверное, они будут следующий сезон играть, по ощущениям, но официально об этом не говорят – зачем брать на себя такую ответственность заранее?
Герман решит, аудиторию опросит. Можно, допустим, раз в год не играть – не два сезона играть, а один, – сказал Бабин в интервью Александру Усманову для Sports.ru.
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