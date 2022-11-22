Бабин об участии «Амкала» в 3-м сезоне Медиалиги: «По ощущениям, они будут играть»

Экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин оценил вероятность участия команды в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Это вопрос к Герману, я не знаю. Ощущение, что, конечно, чуть-чуть заигрывают они с МФЛ.

Наверное, они будут следующий сезон играть, по ощущениям, но официально об этом не говорят – зачем брать на себя такую ответственность заранее?

Герман решит, аудиторию опросит. Можно, допустим, раз в год не играть – не два сезона играть, а один, – сказал Бабин в интервью Александру Усманову для Sports.ru.