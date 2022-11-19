Прокоп может дебютировать за «Ботев» сегодня. Он в заявке на товарищеский матч с «Литексом»
Прокоп сегодня может дебютировать за «Ботев».
Новая команда бывшего полузащитника «Амкала» играет с «Литексом» в товарищеском матче.
20-летний российский хавбек начнет игру в запасе. Ожидается, что он выйдет на замену во втором тайме.
Прокоп заключил контракт с болгарским клубом в прошлом месяце. До этого он играл в футбол на медийном уровне – за «Амкал», 2Drots и «На Спорте».
В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.
Товарищеский матч «Ботев» – «Литекс» начнется в 14:30 по московскому времени.
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