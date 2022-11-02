«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп о сборной России

Полузащитник «Ботева» Прокоп сказал, что готов приехать в сборную.

– Салама из «Броуков» вызвали в расширенный список сборной Таджикистана. Можешь себе представить, что Карпин тебя вызовет в сборную?

– Об основной сборной я еще не думал, если честно. Сейчас есть повышенное внимание, конечно, из‑за отъезда в Европу.

Но нужно как минимум провести матчи, начать официально сезон. Думаю, тот, кому надо, посмотрит игры, и всю информацию передадут.

– Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?» Что ты ответишь?

– Конечно, готов. Я сам себе возьму билет и сразу же полечу, – сказал хавбек.