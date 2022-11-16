Прокоп – лучший медиафутболист по итогам опроса комьюнити. В нем участвовали Шнякин, Нечай, Некит и другие

Журналист Севастиан Терлецкий (Крысева) провел опрос о том, кто является лучшим игроком в медиафутболе.

В опросе приняли участие Некит, Володя XXL, Эрик, Денис Зубко, Дмитрий Шнякин, Константин Генич, Нечай и другие представители комьюнити.

Больше всего голосов (9) набрал , который этой осенью перешел из «Амкала» в болгарский «Ботев».

Второе место разделили капитан 2Drots Эдамс и хавбек «Амкала» – по 5 голосов.

Три голоса получил (2Drots), остальные набрали два или менее голосов.

Итоги опроса Крысева опубликовал в своем телеграм-канале.