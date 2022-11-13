Аршавин о Прокопе: «Для высшей лиги Болгарии – слабоват»

Андрей Аршавин скептически отнесся к переходу Прокопа в болгарский «Ботев».

– Прокоп играл за наших болельщиков против динамовских, и я как раз пришел посмотреть. На их фоне он в порядке, но я думаю, для «Ботева», для высшей лиги Болгарии – слабоват.

– Но при этом он воспитанник «Зенита», который едет в болгарский чемпионат. А мог бы сейчас где-нибудь в ЮФЛ играть за «Зенит».

– Какой ЮФЛ? Ему уже 503 года.

– Сейчас да, но, тогда-то он уехал, его убрали, потом его убрали и из «Строгино».

– Куда его убрали?

– Он уехал из «Зенита». В «Строгино».

– Наверное, не знаю, меня в это время в команде не было. Я был до него и ушел, когда он вернулся. Ты это к тому, что он воспитанник нашей академии и мы оба играли в европейских клубах?

– Примерно да, но нет…

– Вот и ваш медиафутбол – это примерно да, но нет.

– То есть ты считаешь, что это фикция? Фактически, Зингаревичи берут молодого парня для того, чтобы он подсвечивал их команду в тиктоке?

– Для меня это просто непонятный трансфер. Именно футбольной подоплеки я в нем не вижу. Если это так, то для меня это удивительно. Все, остальное: Прокоп и Прокоп, для меня безразлично. Ни тепло, ни холодно.

– По твоему, в Кубке России он тоже особо ничего не показал?

– Может и показал, но кого они обыграли? Вторую лигу? Там Вторая лига такие же инвалиды.

– Как и медийные команды?

– Да, – сказал Аршавин.