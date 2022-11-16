Прудников, Баженов и Шишкин сыграют за медийный «Спартак». МакSим может поддержать команду на матче

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Создатель клуба «Народная команда» рассказал, кто будет играть за медийный «Спартак».

«В команде есть футболисты «Спартака», которые ранее играли за клуб: Рома Шишкин, Никита Баженов, Саша Прудников.

Также в команде есть медийные люди, которые болеют за команду – Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, ребята из «Рыночных отношений» – Серега Бразилец и Влад Бэнг, клавишник МакSим – Саша.

Кстати, у нас есть даже предварительная договоренность с МакSим, чтобы она поддержала нас на наших играх своим присутствием», – сказал создатель команды Сергей.

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