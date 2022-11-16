Прудников, Баженов и Шишкин сыграют за медийный «Спартак». МакSим может поддержать команду на матче
Создатель клуба «Народная команда» рассказал, кто будет играть за медийный «Спартак».
«В команде есть футболисты «Спартака», которые ранее играли за клуб: Рома Шишкин, Никита Баженов, Саша Прудников.
Также в команде есть медийные люди, которые болеют за команду – Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, ребята из «Рыночных отношений» – Серега Бразилец и Влад Бэнг, клавишник МакSим – Саша.
Кстати, у нас есть даже предварительная договоренность с МакSим, чтобы она поддержала нас на наших играх своим присутствием», – сказал создатель команды Сергей.
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