Медийный «Спартак» может сыграть в 3-м сезоне МФЛ. За него выступят воспитанники и экс-игроки клуба

В 3-м сезоне Winline Медиалиги может сыграть медиафутбольный «Спартак».

В телеграм-канале «Некласико» опубликовали фото баннера с матча «Амкал» – «Рома». На баннере надпись: «А народная команда будет?»

«Некласико» сообщает, что баннер вывесили представители команды, которая планирует участвовать в 3-м сезоне Медиалиги.

За медиафутбольный «Спартак» будут играть бывшие игроки красно-белых, воспитанники, болельщики и те, кто имеет отношение к клубу.

Старт 3-го сезона планируется на март 2023 года