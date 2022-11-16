«Спартак» планирует финансово поддержать клубную команду в Медиалиге. Мележиков подтвердил

Гендиректор прокомментировал возможное участие клубной команды в Медиалиге.

«Насколько я знаю, «Народная команда» создана, она играет. Мы встречались с людьми, которые организовывают эту команду, и договорились о взаимной коммуникации, информационной и, может быть, финансовой поддержке.

Эта команда будет ассоциироваться со «Спартаком»? Зависит от того, как мы построим свою работу. Прежде всего – не клуб ведет работу.

Мы не тянем на себя одеяло. Работу ведут те ребята, которые инициировали создание этой команды. Мы договорились о поддержке с нашей стороны», – сказал .