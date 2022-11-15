Создатель медиафутбольного клуба фанатов «Спартака»: «Мы не пытаемся залезть в Медиалигу всеми способами»

Один из создателей «Народной команды» Сергей рассказал про проект фанатов «Спартака».

– В этом году две даты: 100-летие «Спартака» и 50-летие фанатизма. Мы начали делать команду с мая этого года, специально под эти даты. Этим летом ушел из жизни Георгий Александрович Ярцев. Мы решили назвать «Народную команду» его именем, тем самым отдать ему дань уважения.

Команда выстроена таким образом: люди из фанатских коллективов, ребята из академии «Спартака» (кто не заиграл дальше), бывшие футболисты «Спартака» (в ограниченном составе) и известные люди, кто болеет за «Спартак» (назовем их медийными).

– Я знаю, что есть вероятность появления рэпера Федука в вашей команде. Скажите, это так?

– Мы с ним давние знакомые. Он по по большому счету не против присоединиться, но у него сейчас родилась дочка и его практически не бывает в Москве.

– Планируете ли матч против «Бей Беги», ведь там создатели команды – игроки «Спартака»?

– Будет ли игра? Возможно. Но не стоит забывать, что из спартаковцев там Александр Соболев, Георгий Джикия и Саша Конг. Если кого забыл, напомните в комментариях.

– Слышал, что в вашей команде может появится актер Александр Петров. Такая вероятность есть?

– Такое тоже возможно. С ним также общались. Но Петрову медиафутбол не интересен совсем. Также ведем переговоры с Олегом Ивановичем Романцевым. Он будет присутствовать на скамейке запасных во время наших матчей.

– Вы хотите в Медиалигу?

– Тут самое главное, что мы выстраиваем выставочную команду, которая будет ездить по регионам и играть с представителями других клубов. Делая матчдей до матча и во время.

В условиях FAN ID наши друзья фанаты смогут спокойно ходить на наши игры. Все это сделано при полной поддержке «Фратрии» и «Дневника Фаната», сейчас нам активно помогает клуб. Важно понять, что мы не пытаемся залезть в Медиалигу всеми способами.

Получится – хорошо. Не получится – ничего страшного, – рассказал Сергей в интервью телеграм-каналу «Некласико».