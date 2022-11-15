Сибскана о матче с 2Drots: «Ради него люди смотрят 2-й сезон МФЛ. После него можно заканчивать»

Капитан «Амкала» Сибскана высказался о предстоящей игре с 2Drots.

«Конечно, не как раньше. Противостояния такого, уже нет, потому что сменились люди, идеология. Но как матч футбольный – самая главная игра турнира, о чем тут говорить?

После этого матча, в принципе, турнир можно заканчивать, всем уже будет #####. Ради этого матча люди 2 сезон и смотрят. Очевидно же», – сказал Сибскана телеграм-каналу «Амкал» Live.

Напомним, матч 1/4 финала Winline Медиалиги «Амкал» – 2Drots состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча в 16:30.