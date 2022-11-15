«Я думаю, мы будем, но меня интересует позиция «Амкала» и 2Drots». Райзен о 3-м сезоне Медиалиги

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал слова Германа о возможном неучастии в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Я думаю, мы будем в 3-м сезоне, но меня сейчас конкретно интересует позиция «Амкала» и 2Drots. Я понимаю, что есть рынок, сколько денег есть в этом рынке. Я понимаю, кто и сколько может попросить.

На мой взгляд, вся эта медийная движуха и медийный футбол, именно в том ключе, где мы соревнуемся, он людям интереснее, чем просто выставочные матчи. Чтобы это продолжалось, мы должны быть вместе в 1-й лиге, потому что прецедент МФЛ, возможно это не самый лучший формат выбран из 18-ти команд.

Но, в теории, это единственный МФЛ, в котором принимает участие и 2Drots, и «Амкал», и «Броуки», то есть все самые сливки, которые есть в этом комьюнити. А дальше я понимаю, что ребята очень большие гонорары запросят, я думаю речь идет о десятках миллионов рублей», – сказал Райзен на YouTube-шоу «Это медиафутбол, бро!».