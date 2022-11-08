Павлюченко о Дзюбе: «Ждем его в Медиалиге, если он не нужен в РПЛ»

Экс-форвард сборной России и игрок Watch TV Роман Павлюченко ждет экс-форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбу в Winline Медиалиге.

«Если он в РПЛ не нужен, мы ждем его в Медиалиге.

А вообще, в Первую лигу, наверно, не надо его отправлять, а в командах РПЛ он точно кому-нибудь пригодится, все-таки Дзюба – это нападающий, который может решать вопросы, что касается голевых моментов, может забивать, умеет забивать.

Еще не знаю, какую он хочет зарплату, но та команда, которая возьмет его к себе, думаю, не пожалеет, и он принесет пользу», – заявил Роман.

Контракт между Дзюбой и турецким клубом «Адана Демирспор», куда он перешел в августе, был расторгнут по соглашению сторон.