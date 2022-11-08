Соболев о знакомстве с Джикией: «Я попросил Самедова узнать, как Георгию было играть против меня. Он ответил в духе: «Что это за нападающий?»

Александр Соболев и Георгий Джикия вспомнили, как впервые встретились на футбольном поле.

Футболисты вместе выступают за «Спартак», а в этом сезоне также руководят клубом Winline Медиалиги «Бей Беги».

Соболев: Как познакомились? Когда я отвозил его за «Крылья».

Джикия: Счет спросите у него. А то он говорит «Отвозил».

Соболев: Познакомились мы, когда я еще за «Енисей» играл. Я еще не знал тогда, что это за безобразный человек.

Джикия: Не знал, как этот человек его встретит в «Спартаке», направит на путь истинный, и он будет забивать и считаться лучшим форвардом страны. Он еще не знал этого.

Соболев: Я сыграл за «Енисей» против «Спартака» и к Саше Самедову подошел: «Спроси, пожалуйста, у Георгия, как ему было играть против меня». Самедов спросил, Георгий в своем стиле ответил, в духе: «Что это за нападающий?»

Джикия: Я не отвечал так. Начнем с того, что ему свой же тренер кричал: «Хоть раз зацепись за мяч!» Свой же тренер ему это говорил.

Соболев: Потом за «Крылья» я его в одном моменте отволтузил, забил. Там общая ошибка была.