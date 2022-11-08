Соболев рассказал о сокращении Медиалиги в 3-м сезоне: «10-12 команд максимум»
Александр Соболев и Георгий Джикия высказались об изменениях в следующем сезоне Медиалиги.
Футболисты «Спартака» в этом сезоне Winline МФЛ руководят клубом «Бей Беги».
Соболев: Насколько я знаю, следующий сезон Медиалиги сильно поредеет. Будет мало команд.
Джикия: Чем больше команд, тем меньше смотрибельность.
Соболев: 10-12 команд максимум, насколько мне известно. Нас могут и не взять туда.
Джикия: Конечно, могут не взять.
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