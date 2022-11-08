Соболев рассказал о сокращении Медиалиги в 3-м сезоне: «10-12 команд максимум»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев и Георгий Джикия высказались об изменениях в следующем сезоне Медиалиги.

Футболисты «Спартака» в этом сезоне Winline МФЛ руководят клубом «Бей Беги».

Соболев: Насколько я знаю, следующий сезон Медиалиги сильно поредеет. Будет мало команд.

Джикия: Чем больше команд, тем меньше смотрибельность.

Соболев: 10-12 команд максимум, насколько мне известно. Нас могут и не взять туда.

Джикия: Конечно, могут не взять.

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