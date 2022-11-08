Соболев плакал после поражения в Медиалиге: «Давно так не переживал»
Георгий Джикия и Александр Соболев рассказали, как переживают за результаты своей команды в Медиалиге.
Футболисты «Спартака» в этом сезоне Winline МФЛ руководят клубом «Бей Беги».
Джикия: Когда ты как зритель и когда сам вовлечен – это разные вещи. Я не думал, что буду так сильно погружен в это, что буду так расстраиваться и переживать.
Соболев: Когда нам Tamo Junto забили бонусным мячом (гол засчитывается за два, «Бей Беги» проиграл 1:2 – прим. Sports.ru)… Я давно так не переживал. И после игры с Reality (1:2). Зачем мне это надо?
Джикия: Он плакал.
Соболев: Я плакал. Как тот болельщик, помнишь: «Когда ты ушел, я плакал».
Джикия: Фанат его.
Комментарии