Соболев плакал после поражения в Медиалиге: «Давно так не переживал»

Георгий Джикия и Александр Соболев рассказали, как переживают за результаты своей команды в Медиалиге.

Футболисты «Спартака» в этом сезоне Winline МФЛ руководят клубом .

Джикия: Когда ты как зритель и когда сам вовлечен – это разные вещи. Я не думал, что буду так сильно погружен в это, что буду так расстраиваться и переживать.

Соболев: Когда нам забили бонусным мячом (гол засчитывается за два, «Бей Беги» проиграл 1:2 – прим. Sports.ru)… Я давно так не переживал. И после игры с (1:2). Зачем мне это надо?

Джикия: Он плакал.

Соболев: Я плакал. Как тот болельщик, помнишь: «Когда ты ушел, я плакал».

Джикия: Фанат его.