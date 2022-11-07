Джикия продолжит руководить командой Медиалиги: «Интерес есть, все идет по плану»

Георгий Джикия подвел итоги сезона в Медиалиге для своей команды «Бей Беги».

– Команда уже точно не выходит в плей-офф. Какие у нее дальше планы?

– Доиграть сезон, а дальше будем разговаривать.

– У вас есть интерес продолжать дальше?

– Интерес есть, все идет по плану касательно содержания команды. Результаты, понятно, не радуют, но ничего страшного.

В этом сезоне я увидел то, что и ожидал. Понятно, что к некоторым моментам необходимо привыкнуть, что-то нравится, что-то не нравится, но в целом все позитивно, все хорошо.

– Александру Соболеву не нравилось понятие медийный или немедийный игрок. А вам что?

– Это один из таких моментов. К этому надо привыкнуть, это часть игры.

– Что бы изменили в своей команде?

– Будем усиливаться. На многие вещи будем смотреть по-другому. Будет меньше панибратства и устных договоренностей. Все будет намного строже. Хоть это и медиафутбол, надо посерьезнее и организованнее это все делать, – сказал защитник «Спартака» и сборной России телеграм-каналу «Некласико».

Клуб «Бей Беги», руководителями которого являются Джикия и Соболев, в дебютном сезоне в Winline Медиалиге одержал одну победу, три раза сыграл вничью и трижды проиграл.

Команда занимает предпоследнее восьмое место в группе A с шестью очками и уже точно не сможет выйти в плей-офф.