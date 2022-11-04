Соболев о медиафутболе: «Его уже нет. Раньше музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол»
Форвард «Спартака» и президент «Бей Беги» Александр Соболев рассказал, зачем пришел в медиафутбол.
– Что тебе дает медиафутбол?
– Возникла идея создать свою команду, все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше. Когда ты смотришь – это одно, но когда ты начальник команды – вообще другое. Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, я занимаюсь только командой, набираю состав, надо за всем следить. Надо решать много организационных моментов.
– Не пожалел?
– Нет, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.
– Почему в какой-то момент решил отстраниться?
– Была проблема с заявками – неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет. Мы встречались, обсуждали, формировали состав, а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему – поэтому психанул.
– Тебе не кажется, что вайб медиафутбола уже потихоньку убивают?
– Его уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат.
– Дорого содержать команду?
– Достаточно. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2.
– Некоторые говорят, что уровень Медиалиги уже на одном уровне с ФНЛ-2.
– Бывало, что нынешние игроки ФНЛ-2 звонили и говорили, что хотят у нас играть. Прокоп сейчас уехал в «Ботев», но я считаю, что Медиалига не продвижение в твоей карьере. Если ты пришел в медиафутбол, то ты закончил футбольный путь.
– Был момент, когда хотел бросить футбол?
– Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.
– А потом в Медиалигу.
– Думаю, там бы я не был нужен, – сказал президент «Бей Беги».
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