Соболев о медиафутболе: «Его уже нет. Раньше музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол»

Форвард и президент «Бей Беги» рассказал, зачем пришел в медиафутбол.

– Что тебе дает медиафутбол?

– Возникла идея создать свою команду, все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше. Когда ты смотришь – это одно, но когда ты начальник команды – вообще другое. Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, я занимаюсь только командой, набираю состав, надо за всем следить. Надо решать много организационных моментов.

– Не пожалел?

– Нет, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.

– Почему в какой-то момент решил отстраниться?

– Была проблема с заявками – неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет. Мы встречались, обсуждали, формировали состав, а на первой игре я увидел, что не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему – поэтому психанул.

– Тебе не кажется, что вайб медиафутбола уже потихоньку убивают?

– Его уже нет. Сейчас медийным футболистом считается любой бывший игрок , ФНЛ, , который что-то делает на камеру. Раньше же весь прикол был в том, что музыкант мог выйти против пловца, а сейчас обычный футбол бывших игроков. Гораздо больше стало игры на результат.

– Дорого содержать команду?

– Достаточно. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2.

– Некоторые говорят, что уровень Медиалиги уже на одном уровне с ФНЛ-2.

– Бывало, что нынешние игроки ФНЛ-2 звонили и говорили, что хотят у нас играть. Прокоп сейчас уехал в «Ботев», но я считаю, что не продвижение в твоей карьере. Если ты пришел в медиафутбол, то ты закончил футбольный путь.

– Был момент, когда хотел бросить футбол?

– Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в .

– А потом в Медиалигу.

– Думаю, там бы я не был нужен, – сказал президент «Бей Беги».