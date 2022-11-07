Таблица МФЛ. Только FN Мостового потеряли шансы на плей-офф в группе B, «Наши Парни» и 2D – в 1/4 финала. В группе А тоже в розыгрыше еще 2 места в плей-офф

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Турнирная таблица Winline Медиалиги после 8-го тура.

В группе A «Родина Медиа» гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Также в следующий раунд пробились «БроукБойз», а последние две путевки в 1/4 финала будут разыграны в заключительном туре.

В группе B плей-офф обеспечили себе «Наши Парни» и 2Drots. На оставшиеся два места претендуют все команды, кроме Fight Nights Александра Мостового.

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