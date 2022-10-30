Сборная Медиалиги может сыграть с командой звезд РПЛ, ФНЛ или молодежной сборной

Глава Winlinе Медиалиги рассказал о выборе соперника для сборной звезд МФЛ.

– Из четырех вариантов осталось три.

– Отсеялась первая сборная?

– Да. Продолжаем работу.

– Молодежная сборная – среди потенциальных соперников?

– Я бы хотел.

– Юношеская сборная?

– Не рассматриваем.

– Сборная звезд РПЛ?

– Было бы круто.

– Сборная звезд ФНЛ?

– Тоже круто. Ты угадал то, что было бы круто, но есть еще пара вариантов.

– А эти три есть в шорт-листе?

– Я бы хотел, чтобы мы сыграли с одной из этих команд в декабре, – сказал телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.