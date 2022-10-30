Сборная Медиалиги может сыграть с командой звезд РПЛ, ФНЛ или молодежной сборной
Глава Winlinе Медиалиги рассказал о выборе соперника для сборной звезд МФЛ.
– Из четырех вариантов осталось три.
– Отсеялась первая сборная?
– Да. Продолжаем работу.
– Молодежная сборная – среди потенциальных соперников?
– Я бы хотел.
– Юношеская сборная?
– Не рассматриваем.
– Сборная звезд РПЛ?
– Было бы круто.
– Сборная звезд ФНЛ?
– Тоже круто. Ты угадал то, что было бы круто, но есть еще пара вариантов.
– А эти три есть в шорт-листе?
– Я бы хотел, чтобы мы сыграли с одной из этих команд в декабре, – сказал Николай Осипов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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