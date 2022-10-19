Николай Осипов: «Количество команд в третьем сезоне будет уменьшаться»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал количество команд во втором сезоне лиги.

– 18 команд – это вообще много?

– Это много. Я говорил не раз, что это стечение обстоятельств. Так получилось. Мы бы остановились на 16 и не ломали бы голову. Просто получилось так, что невовремя распался.

Ну распадись вы на два месяца раньше или на два месяца позже, не было бы выбора, брать там, условно, или не брать. Мы взяли бы ее сразу, например. Или не взяли бы «На Спорте», например. Хотя, я не жалею ни об одном, ни о втором решении. Мне сейчас и там и эта команды объективно нравятся.

Поэтому я считаю, что 16, а, возможно, даже 14 – это оптимальный формат количества команд.

– Ну он к третьему сезону будет сокращаться?

– Да. Я думаю, да. Ну сейчас, смотря на то, что происходит, я думаю, да.