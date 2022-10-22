Спортдиректор «Рубина» о Медиалиге: «Чистое игровое время – топ. В большом футболе тоже стоит так сделать»

Спортивный директор «Рубина» прокомментировал дебют за казанскую команду в Winline Медиалиге.

«Рубин» проиграл в 6-м туре МФЛ SD Family (0:1).

– Олег, вы провели первый матч в Медиалиге, поделитесь эмоциями. Как вам?

– Эмоции, к сожалению, видите – команда соперника один стандарт реализовала, а мы свои моменты упустили. Я считаю, что второй тайм был полностью за нами. Пацаны – молодцы, с характером, они выжали максимум из того, что у них было. А так, эмоции офигенные. Атмосфера – топ, организация, продакшн, комментаторы – все на высоком уровне, честно, я в восторге .

– Как профессионалу в большом футболе, как вам ощущения от новых правил в Медиалиге?

– Мне очень нравится чистое время. Я считаю, что это топ, наверняка это будущее. Наверное, так стоит делать в дальнейшем обязательно и в большом футболе. Сегодня была динамичная игра, которая пролетела на одном дыхании.

– А оранжевый мяч – гол за два?

– Это уже пусть останется в Медиалиге. Да, прикольно, классно, но не для большого футбола, – сказал Яровинский в интервью телеграм-каналу «Некласико».

В Winline Медиалиге используются экспериментальные правила, в том числе чистое время тайма – 25 минут. В игре «Рубин» – первый тайм в общей сложности продолжался 40 минут, второй – 52.

Спортдиректор «Рубина» Яровинский попал в заявку казанцев на матч Медиалиги. Он вышел в нападении в концовке